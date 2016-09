Hochschulradio Aachen e.V.

Denis Sepoetro, 13. September 2016 - 14:16

Italien hat nicht nur landschaftliche Schönheit, gutes Essen und Wein zu bieten, sondern auch filmtechnisch hat das Land einiges zu bieten. Regisseure, Schauspieler, Komponisten und alle die dazu beigetragen haben die Filmwelt in Italien so wertvoll zu machen wie sie jetzt ist, haben wir euch im letzten Kino Clash vorgestellt.

Was Bud Spencer mit Italien zu tun hat, was Bertolucci so gemacht hat und was der Neo Realismus ist, könnt ihr euch auch im Podcast nochmal anhören.

Weitere Filmtipps aus der Kino Clash Redaktion:

La grande bellieza (2013)

Rom, offene Stadt (1945)

Dolce Vita (1960)