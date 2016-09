Hochschulradio Aachen e.V.

Julie Göths, 29. August 2016 - 10:11

Erotik ist in Film und Fernsehen groß und prominent vertreten und trotzdem denken die meisten wohl als erstes an Pornos wenn sie den Begriff „Erotikfilm“ hören. Dass das unbegründet ist, haben wir euch in der letzten KinoClash Ausgabe gezeigt. Welche Filme zu unseren Top 5 gehören und warum der Film Basic Instinkt der klassische Erotik-Thriller ist, das könnt ihr euch in unserem Podcast anhören.

Weitere Erotikfilmtipps aus der Kino-Clash Redaktion:

Die Träumer (2003, Bertolucci)

Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins (2003, Philip Kaufman)

Lady Chatterley (2006, Pascale Ferran)