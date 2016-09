Hochschulradio Aachen e.V.

Anne Schröder, 23. August 2016 - 11:02

Wer nicht nur gerne in der Kneipe über die neuesten politischen Themen mit seinen Freunden diskutiert, sondern auch allgemein Interesse an internationaler Politik hat, der kann sich noch bei KarlMUN um einen Platz bewerben um bei einer virtuellen UN Konferenz den Platz eines UN Delegierten einzunehmen. Wie genau die Bewerbung und alles andere aussehen, könnt ihr auch in unserem Podcast nachhören. Bewerben kann man sich noch bis zum 28.08 auf dieser Homepage.