Hochschulradio Aachen e.V.

Denis Sepoetro, 1. August 2016 - 13:00

Die Band aus Kanada, die mit ihrem vom Hip-Hop beeinflussten Jazzsound das Genre für die breitere Masse zugänglicher gemacht hat, schlägt wieder zu. Mit ihrem vierten Album bauen die fünf Jungs auf das auf, was ihre Musik so erfolgreich gemacht hat. Knackige und federleichte Beats, die in einem Bad voll warmer Synthesizer und Saxophon Sounds das Gefühl vermitteln, als wäre man in einer Jazz Lounge in New York.

Mit auf die Reise genommen, haben BadBadNotGood den Sänger der Band Future Island, Samuel T. Herring, der mit der Ballade „Time Moves Slow“ das einsame Herz berührt, sowie den Produzenten Kaytranada mit „Lavender“: ein kontemporärer Ansatz des Jazz Ensembles mit einem sehr synthlastigen Fokus.

Wo das dritte Album mit einem dunkleren, teils aggressiveren Ton die Hörer überzeugt hat, so fährt BadBadNotGood diesmal einen bunteren, leichteren Sound auf.

Und diese helle Auflage ihrer Musik funktioniert. Man schwebt durch das Album wie auf Wolken, bis man schlussendlich mit „Cashmere“ butterweich landet und das Musikerlebnis „IV“ direkt wieder anspielen möchte.

Text: Kevin Zhou

Monat: 2016/08 2016/08

Label: Innovative Leisure Innovative Leisure

Artist: BadBadNotGood BadBadNotGood