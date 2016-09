Hochschulradio Aachen e.V.

Denis Sepoetro, 5. Juli 2016 - 11:12

Auf Day to Day nimmt uns Sarathy Korwar auf eine beeindruckende, spirituelle Reise nach Indiens mit und lässt eine jahrhundertealte Musikkultur mit modernen elektronischen Produktionsmitteln verschmelzen.

Sarathy Korwar, der zwar in den USA geboren, aber in seinen Kinderjahren an verschiedenen Orten in Indien aufgewachsen ist, erlernte früh die Kunst des Tabla-Spielens. Diese Trommel, die ihren Ursprung im Norden Indiens hat, besitzt ein charakteristisches Auge in der Mitte, welches für den besonderen und breitgefächerten Klang sorgt. Auch in den Nachbarstaaten Indiens wird das Instrument für hauptsächlich traditionelle Musik genutzt. Auf dem Album ist sie auf den insgesamt neun Tracks, gespielt von Korwar selber, stets vertreten.

Mittlerweile wohnt Sarathy Korwar in London, wodurch wohl auch der Kontakt mit dem prominenten Label Ninja Tune entstand. Für das Album Day to Day kehrte er aber noch einmal zurück nach Indien, um das Volk der Siddi besuchen zu gehen. Dieser Volksstamm, der heutzutage ca. 50,000 – 60,000 Mitglieder im Westen Indiens zählt, kam ursprünglich vom afrikanischen Kontinent als Seefahrer, Händler, aber auch oft als Sklaven, nach Indien. Obwohl der Hauptzustrom vor einigen Jahrhunderten erfolgte, bewahren die Menschen noch einen Großteil ihrer Kultur aufrecht. So ist bei ihnen noch ein Musikbogen namens Malunga in Gebrauch, der in Afrika weit verbreitet ist. Vor Ort nahm Sarathy Korwar mehrere Field Recordings der Sidi Troupe of Ratanpur auf, die das Grundgerüst des Albums bilden. Diese exotischen Aufnahmen, die sowohl Gesang als auch traditionelle Instrumente zeigen, werden durch zeitgenössische Jazz-Instrumente ergänzt, was für eine atemberaubende Fusion sorgt. Das Ganze geschieht so subtil und perfekt ausgewogen, dass man überhaupt nicht merkt, dass hier unterschiedliche Weltregionen aufeinander prallen.

Day to Day ist nicht nur ein musikalisch formidables Album, sondern auch ein wertvolles Zeugnis einer Volkskultur, die trotz Migration viel von ihrer ursprünglichen Herkunft bewahrt haben. Abseits der Musik lenkt Sarathy Korwar so den Blick auf die Siddi, die in Indien großer Diskriminierung ausgesetzt sind.

Text: Denis Sepoetro

Monat: 2016/07 2016/07

Label: Ninja Tune Ninja Tune

Artist: Sarathy Korwar Sarathy Korwar