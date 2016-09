Hochschulradio Aachen e.V.

Denis Sepoetro, 1. June 2016 - 6:47

Beim mittlerweile dritten Studioalbum zeigt Gold Panda mal wieder seine besondere Verbundenheit zum fernen Osten. Nicht nur der Albumtitel Good Luck and Do Your Best ist ein Zitat eines japanischen Taxifahrers, auch musikalisch bedient sich der britische Produzent erneut exotischen Klängen.

Hauptinspirationsquelle für das Album waren dabei Gold Pandas langen Aufenthalte in Japan. Dabei war die Kommunikation mit den Menschen dank seines Vollzeit-Sprachkurses an der Londoner „School of Oriental and African Studies“ nie ein Problem. Speziell die Arbeitsmoral der japanischen Leute begeisterte den britischen Produzenten, so dass die Herangehensweise beim aktuellen Album anders war als zuvor. Während das Debütalbum Lucky Shiner von der Verarbeitung einer Trennung dominiert war, spricht Gold Panda bei Good Luck and Do Your Best von einem „Pop-Album“, das „positiv und fröhlich klingt“. Ob das nun wirklich so ist, muss der Hörer entscheiden, denn es klingen durchaus auch andere Nuancen durch. Beispielsweise könnten I Am Real Punk und Autumn Fall definitiv eine gewisse Melancholie attestiert werden.

Aber die Ausrichtung des Gesamtalbums tut auch eigentlich nichts zur Sache. Good Luck and Do Your Best bringt keine Revolution in Gold Pandas Sound. Es ist vielmehr diese Wärme, die hauptsächlich durch die vielen Schallplatten-Samples induziert wird, die dieses Album zu einem besonderen in der elektronischen Musik macht. Gold Panda gelingt es wunderbar die für uns Westeuropäer exotisch klingenden Soundfetzen aus Fernost sehr subtil einzubringen. Das hilft nicht nur der Gesamtstimmigkeit des Albums, sondern macht es auch für eine breite Masse von Hörern zugänglich ohne dabei generisch zu wirken. Mit Good Luck and Do Your Best beweist Gold Panda mal wieder, weshalb die elektronische Musik immer noch eine der besten Plattformen für verschiedenste Einflüsse ist.

Text: Denis Sepoetro

Monat: 2016/06 2016/06

Label: City Slang City Slang

Artist: Gold Panda Gold Panda